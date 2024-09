Il capo del Belgio afferma che l’intervista a Kevin De Bruyne è normale in mezzo alle speculazioni sul suo ritiro

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 10 settembre 2024) 2024-09-10 12:52:45 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il commissario tecnico del, Domenico Tedesco, ha dichiarato che le critiche pubbliche “emozionanti e deluse” rivolte dal capitanoDealla sua squadra sono state “giuste” dopo la sconfitta per 2-0 in Francia nella fase a gironi della UEFA Nations League. De, autore di una doppietta nella vittoria per 3-1 dei Red Devils in casa contro Israele nella partita inaugurale della stagione venerdì, ha rivelato di essersi rivolto ai suoi compagni di squadra durante l’intervallo a Lione, aggiungendo che “altre cose sono inaccettabili” nella nazionale.