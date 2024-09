Sabatini | Commisso provocatorio ma se l’Inter non ribatte c’è un motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha detto la sua sulle parole di Rocco, presidente della Fiorentina, nei confronti dele di Steven Zhang.– Sandroha commentato le parole del presidente della Fiorentina a Radio Sportiva: «Tra Kean e Correa c’è come tra mangiare e stare a guardare: costa e fa gol. È stato pagato 13 più bonus, se segna venti gol poi lo rivendi a 50 milioni l’anno dopo. Quello di Oaktree era un prestito, che poi qualcuno doveva sostituire. E Zhang non li ha restituiti, ciò significa che in termini di regolamento questo è possibile. Ma occhio alle parole di? E’ stata la Gazzetta, negli ultimi mesi, ad essere molto fiduciosa nei confronti di Zhang quando obiettivamente si sentivano dire in giro altre cose.