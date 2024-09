Prosperità un valore fondamentale dell’Europa | inventiamo caro Draghi

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 sett-. Marioha, tanto per cambiare, voglia di scherzare o di prendere un po’ in giro. Ovviamente, con il fare di chi è assolutamente serio. Il discorso pronunciato dall’ex presidente della Bce e del Consiglio italiano, del resto, afferma anche delle cose giuste: peccato che siano incompatibili con l’Ue, con la sua stessa essenza e con le sue prospettive. Probabilmente, da vecchio allievo di Federico Caffè, nonché suo più grande “traditore”, l’ex Supermario (ammesso che lo sia mai stato) deve ogni tanto simulare la sua paternità accademica, cosa che, peraltro, già fece poco dopo lo scoppio della pandemia, sul Financial Times nel 2020, asserendo che era tempo di mettere – gergalmente – mano al portafogli della “spesa pubblica” e cominciare a investire pesantemente.