MotoGp dal 2025 via alle comunicazioni radio | un passo in più per la sicurezza

(Di lunedì 9 settembre 2024) Misano Adriatico, 9 settembre 2024 – Una mezza rivoluzione in Moto gp dal. La Dorna ha confermato che dalla prossima stagione saranno aperte leunilaterali tra direzione gara e piloti. Significa che la direzione potrà comunicare con i piloti ma non viceversa. E’ il primoverso l’introduzione dei veri e propri teamin stile Formula 1. Sarà un cambiamento graduale, che partirà appunto dalla Race Direction perpre registrate in favore della, soprattutto in caso di cadute di piloti, ma nel giro di un paio di stagioni verranno apertesia da parte dei piloti e, soprattutto, da parte dei team.