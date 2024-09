Fantacalcio pratese Le sfide dopo l’asta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Quel che è fatto è fatto, le rose sono al completo. Ora in campo entrano esperienza e sapienza dei fantallenatori. Si è svolta venerdì pomeriggio la ’mitica’ asta della Lega Trombarda, vero campionato cultdi. Appuntamento nel primo pomeriggio fino a sera al circolo Matteotti per acquisti, rialzi, ’sgambetti’ e rivalità che si riaccendono per comprare quel giocare talentuoso scovato nelle prime partite, vere, della seria A. E’ la bellezza della Lega Trombarda, vera istituzioni pluridecennale, che rinnova annoanno i suoi riti con grande partecipazione delle società in gara. Una lega che vede fra le 16 squadre protagoniste nomi noti della città: i giornalisti Piero Gherardeschi, Gigi Paoli, Piero Ceccatelli, Stefano Cecchi, Paolo Toccafondi.