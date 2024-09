Esce di strada e vola nella scarpata Un ferito ricoverato a Cona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024)di, sbatte e abbatte un palo dell’illuminazione pubblica e l’auto prosegue la corsa precipitando giù per la, particolarmente alta i quel punto, capovolgendosi e finendo nel campo adiacente. L’automobilista è stato estratto dalle lamiere e portato all’ospedale diper accertamenti. E’ rimasto, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. E’ successo sabato sera a Bondeno, intorno alle 23, sullaprovinciale Virgiliana, a metà tra l’innesto con via Napoleonica e l’incrocio di via Borgatti, in una parte di rettilineo. Le cause dell’incidente, che non ha coinvolto nessun altro mezzo, sono in corso di accertamento. Immediata la chiamata dei soccorsi da parte degli automobilisti che sopraggiungevano. L’uomo di Bondeno, di 48 anni, era rimasto incastrato tra le lamiere della sua Renault grigia metallizzata.