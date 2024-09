Ultime calcio Napoli il programma del rientro dei Nazionali | chi sarà l’ultimo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) Antonio Conte attende ildeia Castel Volturno, innei prossimi giorni: c’è un azzurro che tornerà quasi a metà settimana. Ilattende la prossima sfida del campionato di Serie A contro il Cagliari, valida per la quarta giornata della stagione in corso. Il match contro i rossoblu aprirà il nuovo ciclo di match che partirà non appenacompletata la sosta per le. Diversi sono i calciatori che in questi giorni sono impegnati con le rispettive selezioni, e non mancano le soddisfazioni per gli azzurri in questione: da Giacomo Raspadori, autore del 3-1 contro la Francia con l’Italia, passando per i due scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour, entrambi a segno nell’ultima partita contro la Polonia.