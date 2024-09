The Umbrella Academy 4 | la fine di un’era

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) Con i 6 episodi della quarta stagione di Thesi conclude un viaggio iniziato nel Febbraio del 2019. La folle, disfunzionale e amata famiglia Hargreeves saluta i suoi fan con un’ultima avventura. Tra le critiche e gli apprezzamenti, ecco cosa ha funzionato e cosa ha lasciato delle perplessità in quest’ultima stagione di TUA. The4: one last time Tra gli show più guardati di Netflix, la quarta stagione di The, rilasciata lo scorso 8 Agosto, marca ladello show che adatta l’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá. Sono passati sei anni e la famiglia si ritrova, in una timeline resettata e senza abilità soprannaturali, a combattere per evitare l’ennesima apocalisse. Ben è in questa stagione, ancora una volta, il collante che tiene insieme i personaggi e la narrazione.