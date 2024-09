Sirene dalla A Berti ha in testa solo il Cesena | C’è il derby possiamo dare fastidio a tutte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) La Fiorentina può recriminare più che mai, l’estate scorsa ha rinunciato a riscattare per 200mila euro (nonostante una buona stagione nella Primavera viola) Tommaso, restituendolo aldove, da speranza si sta trasformando in certezza. Il ’burdel’ di Calisese è stato prima uno dei protagonisti della squadra dei record di Toscano e ora, in poche partite, ha dimostrato di avere assorbito subito il salto di categoria. Tommaso, come è stato l’impatto con la B? "Abbiamo conquistato due vittorie e subito due sconfitte in trasferta, pur giocando bene. Meritavamo almeno due punti in più, le sconfitte pesano e c’è rammarico. Soprattutto per quella di La Spezia. Sarebbe stato meglio giocare subito e non fermarci per la sosta". Cosa risponde a chi dice che è mingherlino? "Che ha ragione. Non sono un gigante, nel calcio moderno serve il fisico molto prestante.