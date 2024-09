LIVE Italia-Gran Bretagna 1-0 Finale Europei softball 2024 in DIRETTA | super Piancastelli le azzurre cominciano forte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.42 Eliminata anche Filler, adesso batte Elisa Cecchetti. Due eliminate per l’. 17.41 Passa in battuta Andrea Filler. 17.40 Eliminata Mackenzie Barbara. 17.39 In battuta Mackenzie Barbara. 17.38 Dayton arriva fino in fondo,fa doppio!davanti 1-0! 17.37 In battuta Erika. 17.36 Fantastica Dayton che fa subito un doppio e va in seconda casa! 17.35 Isabella Dayton in battuta per l’. 17.32 Bravissima Nicolini che non concede punti alla! Non era semplice, visto che le britanniche avevano subito occupato la seconda casa con Kerr. Adesso parte bassa dell’inning con l’all’attacco. 17.29 Eliminata Dell! Adesso prima e seconda base impegnate per la. Due eliminate. In battuta Corrick. 17.28 Altro singolo per le britanniche, che hanno prima e terza base occupate. 17.