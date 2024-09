Incidente in fabbrica in provincia di Latina | la vittima è il 58enne pontino Marco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Si chiamavaMauti, ildi Cisterna che ha perso la vita ieri in un drammaticoavvenuto all’interno dell’azienda Pst, situata in strada Nascosa alla periferia di. L’uomo è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’esplosione di un serbatoio di acciaio. In gravi condizioni risulta anche il suo collega, il 40enne Emiliano De Santis, residente nella zona del litorale di. Per De Santis è stato necessario un trasporto d’urgenza tramite eliambulanza all’ospedale San Camillo Forlanini di Roma, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e ora si trova ricoverato in terapia intensiva. Secondo una prima ricostruzione, l’sarebbe avvenuto durante un collaudo che è andato tragicamente storto. Intorno alle 17:20, la forte esplosione è stata avvertita in tutta la zona, facendo tremare i vetri delle abitazioni vicine.