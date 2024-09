Geolier tra sold out e nuove date per il 2025

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 5 settembre 2024) Questo è l’anno di, e probabilmente lo sarà anche il prossimo. Il rapper partenopeo, infatti, continua a raggiungere numerosi traguardi per la sua giovane carriera. L’artista segue il flusso degli eventi, che sono sempre a suo favore, e dopo un altroout aggiunge un nuovo appuntamento al tour primaverile.non intende fermarsi. Dal debutto a febbraio sul palco dell’Ariston, in gara al Festival di Sanremo, l’artista originario di Secondigliano continua a dedicare il suo tempo alla sperimentazione e produzione musicale. Ne è stato il risultato il nuovo disco uscito, accompagnato dal tour terminato solo qualche settimana fa. Ma già per il prossimo anno,ha in mente numerose sorprese per il suo pubblico.e il prossimo tour, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagÈ già passato quasi un anno dal debutto dial Festival di Sanremo.