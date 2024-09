Creature Commandos – svelata la data d’uscita!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 5 settembre 2024)arriverà sui nostri dispositivi di streaming giusto in tempo per le festività natalizie. Quando i co-CEO dei DC Studios James Gunn e Peter Safran hanno annunciato la nuova formazione dell’Universo DC, potrebbe aver sorpreso i fan apprendere che il primo progetto non sarebbe stato Superman. Invece, questa distinzione va alla serie animata per adulti. Con un cast di personaggi DC meno conosciuti,è simile alla Suicide Squad poiché Amanda Waller invia la squadra di disadattati in missioni troppo pericolose per gli esseri umani. I fan ora possono segnare sui loro calendari ladi debutto difarà il suo debutto su Max giovedì 5 dicembre, seguito da un episodio settimanale fino al finale il 16 gennaio.