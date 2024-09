San Felice torna ad essere un set ’CineValley’ omaggia Renato Pozzetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Per il secondo anno Sanè un vasto e diffuso set cinematografico, una sorta di Cinecittà della Bassa modenese:. Questa sarà l’atmosfera che per tre giornate dal 4 al 6 ottobre si vorrà fare respirare alle migliaia di persone attese anche quest’anno, dopo il successo di pubblico decretato l’anno scorso a ’Villaggio Fantozzi’. Nato dall’idea di Federico Mazzoli di San1893 Banca Popolare, di Roberto Gatti, patron dell’evento, e Roberto Galassi, regista e co-ideatore e co-produttore, l’anno scorso l’iniziativa in una sola giornata ha portato in paese oltre 11mila persone. Nel suo secondo anno ’Villaggio del Cinema’ renderà, invece, omaggio a, che di Paolo Villaggio fu amico, ma soprattutto al grande cinema italiano. E per questo avrà come madrina d’accezione una attrice iconica come Ornella Muti insieme alla figlia Naike Rivelli.