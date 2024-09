Novantenne sventa la truffa salvando i risparmi e i gioielli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La Spezia, 5 settembre 2024 – Latelefonica è statata dallache dopo l’iniziale spavento ha messo a fuoco la situazione chiedendo consiglio alla vicina di casa. E così le due anziane hanno aiutato gli agenti della squadra mobile e della volante della Questura di Spezia a intercettare itori. Tra i quali anche un minorenne probabilmente incaricato di recuperare il denaro erichiesti alla donna mentre l’adulto era seduto in macchina ad attenderlo e pronto alla fuga. La dinamica del fatto, purtroppo, è quella già messa in atto in diverse occasioni e per questo al centro di tanti messaggi di attenzione da parte delle forze dell’ordine.