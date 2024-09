Naufragio del Bayesian i coniugi Bloomer sono morti per soffocamento I vigili del fuoco al lavoro per evitare sversamenti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Va avanti ildell’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo sui corpi delle vittime deldel. Questa mattinastate eseguite due nuove autopsie. Esaminati i resti deiJonathan, presidente della Morgan Stanley International, e la moglie Judit Elizabeth. Stando alle prime risultanze sarebbero deceduti entrambi per. Allo stesso risultato si era giunti dopo l’esame sui corpi dell’avvocato Chris Morvillo e della moglie Neda. Saranno ora gli esami istologici, ovvero sui tessuti, a stabilire se iperché, dopo aver trovato una bolla d’aria in cabina, hanno esaurito l’ossigeno oppure se è deceduta per annegamento. Iper(ANSA FOTO) – cityrumors.