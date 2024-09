MotoGP | GP Aragon Pedro Acosta | Avevamo bisogno di questo podio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nonostante tutto, comprese le peggiori previsioni,è riuscito a mettere in piedi due grandi gare tra Sprint Race e la competizione della domenica. Lo spagnolo si è infatti portato a casa due podi di livello e da qui è derivata tutta la sua gioia per i risultati ottenuti. Un doppio terzo posto che fa guardare con fiducia anche al futuro dell’enfant prodige, che continua ad impressionare per il suo rendimento.: “di” Crediti foto: Pagina facebook del pilotaA volte ci si dimentica che lo spagnolo sia nato nel 2004 e abbia appena 20 anni. Perché nelle sue risposte si legge sempre una grande maturità. Lo testimoniano anche le dichiarazioni pronunciate dopo il GP diriprese da GPOne: “diperché ultimamente iniziavo a farmi troppe domande.