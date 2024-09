Identificati i due 15enni minacciati dal killer | Zitti per paura i nostri genitori temevano ritorsioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Chignolo d’Isola. È da poco passata la mezzanotte del 29 luglio. Moussa Sangare, reo confesso dell’omicidio di Sharon Verzeni, si avvicina a due ragazzini di 15 anni, attirato dalla maglietta del Paris Saint Germain indossata da uno di loro. Scende dalla bicicletta e chiede: “che bella, è originale? Chissà quanto deve costare”. Terrorizzato dall’idea di essere rapinato, il ragazzino con addosso la maglietta della squadra di calcio racconta una bugia, sperando di allontanare in fretta lo sconosciuto: “Grazie, ma non è autenica – risponde -. È taroccata”. Seguono dei lunghi secondi di silenzio. Sangare rimonta in sella e agita davanti a loro il coltello, prima di rimettersi a pedalare da Chignolo in direzione Terno d’Isola.