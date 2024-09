Atalanta ripresa tra assenze e infortunati | terapie per Scalvini e Scamacca Zaniolo e Sulemana lavorano a parte

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Con tredici calciatori impegnati con le rispettive nazionali e quattro, ladegli allenamenti al centro Bortolotti di Zingonia per l’è stata quantomai a ranghi ridotti: martedì una sgambata pomeridiana agli ordini di mister Gasperini, alla quale farà seguito mercoledì una seduta di lavoro mattutina a porte chiuse. Una situazione chiara già dal post partita contro l’Inter, quando il tecnico piemontese aveva detto apertamente che solamente dopo la sosta avrebbe potuto mettersi al lavoro per costruire l’che verrà : sarà quello un momento già decisivo della stagione, con tanti impegni ravvicinati che costringeranno a sperimentare anche, se non soprattutto, durante i 90 minuti che contano, più che in allenamento.