Porte chiuse a Renzi nella coalizione In Liguria Sansa fa muro con i 5S

(Di martedì 3 settembre 2024) “No a Italia Viva. No a fare entrare candidati camuffati in altre liste. Perché altrove, perfino a Genova, Italia Viva sostiene la destra”. Lo dice chiaro e tondo Ferruccio, capogruppo della Listanel Consiglio regionale della, il suo secco “no” all’ingresso di Italia Vivatra centrosinistra e M5S a sostegno del candidato Andrea Orlando. “Soprattutto perché vuole cose diverse da noi sulla sanità, la legalità, la Costituzione, l’ambiente e lo sviluppo economico. Perché ha idee diverse da noi sul ruolo delle istituzioni, sul rapporto tra la politica e chi la finanzia”, aggiunge, “I cittadini non vogliono ammucchiate elettorali, ce lo chiedono in tutti i modi con centinaia, migliaia di messaggi – conclude -. Premieranno una proposta seria e coerente. Abbiamo il dovere di ascoltarli”.