Industria italiana autobus Bologna non chiuderà Arriva un partner cinese

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Spiragli per. Il sito dinon verrà chiuso e non ci saranno i 77 trasferimenti-licenziamenti che hanno indignato la città, anche per la tempistica (con le lettere inviate il 2 agosto, giorno della strage alla stazione). Seril, l’azienda di Avellino che ha rilevato l’ex Breda, all’incontro al ministero delle Imprese e del made in Italy, ha dato prospettive positive, in primis ritirando l’ipotesi di chiudere lo stabilimento di via San Donato, in più, stando al pianole annunciato (a voce) verrà potenziato il personale. Sessanta lavoratori in più per(di cui 40 ingegneri per la divisione ricerca e sviluppo) e altri 180 per Flumeri per potenziare i livelli produttivi. Il presidio dei lavoratori dell’di(Iia) sotto al Mimit a Roma, 3 settembre 2024.