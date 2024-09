Anas | chiuso un tratto della Strada Statale 18VAR Cilentana in provincia di Salerno fino al 5 settembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 3 settembre 2024) A partire da questa mattina, un" saràal traffico per consentire l'esecuzione di approfondimenti tecnici nelle gallerie "La Crociata" e "Delle Monache", situate indi. Dettaglichiusura: Periodo: Da martedì 3a giovedì 52024. Orario: Dalle 9:00 alle 18:00.interessato: Tra lo svincolo di ValloLucania e lo svincolo di Massicelle/Montano Antilia (dal km 136,020 al km 149,700). Durante questo periodo, la circolazione sarà deviata lungo percorsi alternativi, con uscite obbligatorie ai due svincoli sopra indicati. La segnaletica installata in loco fornirà tutte le indicazioni necessarie per il traffico deviato.