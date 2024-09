Fabio e Sara Temptation Island non stanno insieme | parla amico

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 2 settembre 2024) La nuova edizione diè pronta a partire martedì 10 settembre 2024 alle ore 21:30 su Canale 5, con Filippo Bisciglia al timone. Tra le coppie in gara, quella formata daMascaro eEl Moudden ha già acceso i riflettori e sollevato polemiche., 22 anni, originaria di Ravenna, ha deciso di partecipare al viaggio dei sentimenti per mettere alla prova la sua relazione con, che vive in Calabria. Nonostante stianoda un anno, la distanza sembra aver messo a dura prova il loro amore, tanto chenon si è mai recato a Ravenna per far visita alla fidanzata o alla sua famiglia, mentre è sempre lei a dover affrontare il viaggio verso Sud. La partecipazione diè destinata a suscitare molte curiosità, non solo per la loro storia a distanza, ma anche per alcune rivelazioni esplosive emerse recentemente.