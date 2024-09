Afd vola in Germania | ma senza un minimo di coraggio sarà inutile

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 sett – Afd, ovvero Alternative für Deutschland,nelle ultime consultazioni elettorali regionali in. AfD, anche inl’anti-europeismo (sebbene “percepito”) Afdin Turingia e diventa il primo partito. In Sassonia è “solo” secondo, ma le percentuali ormai sfondano abbondantemente il muro del 30%, triplicando i risultati delle classiche elezioni parlamentari, il cui ultimo esito, nel 2021, aveva testimoniato per il movimento sovranista tedesco, superava di poco il 10%. Il dato però è forse ancora più clamoroso perché, al di là della differente struttura delle due consultazioni, riflette i bisogni locali, i quali tradizionalmente esprimono sempre una maggiore distanza dalla politica “globale”, intesa nelle declinazioni tanto europeiste quanto liberal-capitaliste di approccio anglosassone.