(Di domenica 1 settembre 2024) Luceverdedi nuovo Bentrovati del riduzione permanenteintenso in quest’ora in prossimità delle località balneari al momento signora 2020 incidenti e poi in via Filippo Antonio Gualtiero di via Piero Foscari fosse 20 Oggiona della firma dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera sull’intera rete viaria nazionale in Piazza San Pietro possibili difficoltà di circolazione fino alle 13:30 per la recita della preghiera dell’angelus la benedizione Apostolica ai fedeli delle ore 12 di Papa Francesco possibile direzione trasporto pubblico Per lo svolgimento delle Mostre mercato del Municipio IX Eur nella prima domenica del mese chiusa viale della Civiltà del Lavoro fino alle mezzanotte tra piazzale adenauer e il quadrato della Concordia oggi al Circo Massimo ultimo giorno per la manifestazione sportiva Longines Global Champions Tourdedicate al mondo dell’equitazione ...