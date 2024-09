Psicosi furti residenti scendono in strada armati di bastoni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 1 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto La presenza di alcune persone sospette, una ondata diche non si ferma e così un gruppo di residente di Sant’Eustachio, una frazione del Comune di Montoro, ieri sera sono scesi inin una sorta di ronda che si è trasformata in attimi di tensioni. Isono scesi incon torce e anche alcunie sono riusciti a far dare alla fuga la banda che pare stesse nel giardino di una abitazione privata, tra l’altro già colpita da un furto. Si sono comunque vissuti attimi di agitazione ed è stato necessario l’intervento dei Carabinieri che hanno riportato l’ordine. ( foto profilo facebook “Dentro la notizia”) L'articoloindiproviene da Anteprima24.it.