PresaDiretta Paralimpiadi o La rosa della vendetta? La tv del 1 settembre

(Di domenica 1 settembre 2024) Per la prima serata in tv, domenica 1°, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”, con Elio Germano, Matilda De Angelis, Fabrizio Bentivoglio e Luca Zingaretti. Nella primavera del 1968, Giorgio, un giovane ingegnere, occupa una piattaforma al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama stato indipendente. Qui vige la più totale libertà individuale e non esistono regole.è affiancato da un eterogeneo gruppo di complici: un giovane imprenditore attratto dalla bella vita e suo amico da sempre, un misterioso naufrago, un animatore che desidera cambiare vita e una ventenne in cerca di lavoro. Con loro c’è Gabriella, la donna che Giorgio trascina nella sua ambiziosa iniziativa e nella sua vita RaiDue dalle 21 trasmetterà i “Giochi Paralimpici Parigi 2024”. Su RaiTre alle 20.