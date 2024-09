MotoGP Bagnaia | Non è vero che Alex Marquez non mi ha visto E mi ha pure mandato a quel paese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) “In Race Directionnon mi ha nemmeno guardato in faccia: è stata una situazione spiacevole. Non èche non mi haal momento del sorpasso. Ho sentito che ha dato un colpo di gas e anche la telemetria confermalo che dico”. Lo ha detto un furioso Francesco(Ducati Lenovo), ai microfoni di Sky Sport, al termine del Gran Premio di Aragon, sul circuito del MotorLand, dopo che la sua gara è finita al diciottesimo giro a causa di un incidente con lo spagnolo. “mi è venuto addosso in pieno. Io avevo approfittato del suo errore per mettermi davanti. Ho sbagliato evidentemente a non considerare chi avessi superato. Quando prendi un pilota in pieno di solito si chiede scusa. Lui mi ha addirittura”. Fortunatamente le condizioni fisiche dell’italiano sono buone: “Ho abbastanza male alla spalla sinistra, ma non c’è niente di rotto.