Cambiate mestiere Gigi D' Alessio ridicolizza il Pd | perché li attacca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 1 settembre 2024) Botta e risposta traD'e il Pd di Macerata. Due consiglieri comunali dem avevanoto il musicista partenopeo definendolo non degno di esibirsi in una cornice prestigiosa come lo Sferisterio. Secondo i due consiglieri dem, infatti, D'sarebbe un cantante da sagra paesana. Non si è fatta attendere la replica di D'che, proprio durante la performance allo Sferisterio ha risposto per le rime. “Andate prima su Google per sapere chi sono - ha detto tra una canzone e l'altra -. Vi pago anche io con le mie tasse. Vi do un consiglio:, vi prendo a lavorare con me”. La parole del musicista partenopeo sono state accolte da una vera ovazione da parte del pubblico di Macerata.