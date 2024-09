Ad Ortona la buona cucina di un ristorantino contamina l’Abruzzo con l’Argentina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 1 settembre 2024) Siamo in provincia di Chieti, qui prende il via la "ciclopedonale" che per 42 chilometri percorre tutta la Costa dei Trabocchi fino a Vasto, costeggiando il tratto di mare più bello dell’Adriatico abruzzese. Se volete mangiare su un trabocco, ne parliamo qui, ma se vi trovaste a passeggiare per la cittadina dic’è un angolino che non dovete perdere di vista. Si chiama Tapanì, ed è unche abita l’angolo al piano strada tra via Giudea e via Guglielmo Marconi, cui si accede dal civico 7. Qui Gaia e Mirco, che sono una coppia anche nella vita, hanno deciso di dare espressione alle loro professioni avventurandosi da ormai due anni nel fondere, o meglio avvicinare, laabruzzese che appartiene a entrambi con la cultura gastronomica argentina, che invece arriva dalle origini materne di lei.