Aegon’s Conquest – nuove notizie sullo spinoff di Game of Thrones

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 31 agosto 2024) C’è un nuovo aggiornamento per uno deglidiofdella HBO. Con la seconda stagione di House of the Dragon ormai conclusa, siamo in attesa dell’arrivo della terza stagione. Ci sonocome A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, insieme a, che racconta come i Targaryen conquistarono Westeros e diedero il via a molti degli eventi diofe House of the Dragon. Mattson Tomlin, lo scrittore di, ha recentemente rivelato come le sue discussioni con l’autore George R.R. Martin stiano contribuendo a plasmare la serie. “Si parte da quello che ha fatto George. Ho avuto modo di passare un bel po’ di tempo con lui, e ci sono stati molti momenti in cui mi sono sentito come se stessi facendo fuoco e fiamme, evidenziando passaggi e chiedendogli: “Cosa significava questo? Che cos’è questo? Cosa penso che sia.