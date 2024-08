Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend dal 30 agosto all’1 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024), 29– L’estate non è ancora finita. Eccoin questo fine settimana se si è tornati dalle vacanze, prima di ripartire con la solita routine. Partiamo come sempre daper proseguire con una selezione di appuntamenti che spazia in tutta la. Eventi e spazi dedicati: un filo rosso Ferrari lega in queste ore Monza,e Maranello con il Gran Premio Formula 1 di Monza sul circuito italiano, conosciuto per i lunghi rettilinei e le curve veloci: uno degli eventi più attesi della stagione e non solo per gli appassionati della Scuderia. Sempre achiudono le Sere dei Mercanti, mentre per i più piccoli tornano i BAM Community Day nel segno dell’educazione sostenibile.