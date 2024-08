Un mese senza Sharon e senza risposte Il papà Bruno Verzeni che lavora per non pensare | Ci interessa solo la verità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Bottanuco (Bergamo) – Signor, è passato undalla morte dicon la carriola in giardino. “Per togliere un po’ di pensieri”, dice. Il dolore a riempire le giornate. La svolta nell’indagine che non arriva. Un rumore bianco di voci, sussurri, ipotesi e smentite. “Questo ci dà ancora più dolore – osserva il padre di–. Ci fa male che sappiate le notizie prima voi giornalisti di noi. Cila”. Giuseppina Previtali, zia Giusy, sorella di mamma Maria Teresa, aggiunge poche parole che racchiudono lo stato d’animo della famiglia: “Noi aspettiamouna chiamata per capire perché è stato riversato tanto odio nei confronti di una ragazza buona come. Mi sembra impossibile. Nessuno poteva volere male a una ragazza semplice e dolce come lei”.