Di cosa parla La scelta di Anne Leone d’Oro a Venezia nel 2021?

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ladi, diretto da Audrey Diwan a partire dal romanzo autobiografico di Annie Ernaux L’evento (L’Événement in originale) è un dramma incentrato sulla storia di una ragazza che deve abortire per non mettere a rischio la sua carriera universitaria. Siamo nel 1963 e l’aborto in Francia, come la contraccezione, è illegale. PerDuchesne (Anamaria Vartolomei) inizia dunque un calvario doloroso alla ricerca di aiuto. Aiuto che però non trova. Dopo aver provato da sola a interrompere la gravidanza, senza successo, con il classico ferro da calza ed essersi rivolta a due medici ambigui,è ormai a pezzi. A darle una mano sarà Jean (Kacey Mottet-Klein) che la mette in contatto con Lætitia (Alice de Lencquesaing), un’amica che ha abortito e che le fornisce i dettagli per contattare la donna (Anna Mouglalis) che farà concretamente l’operazione. Un primo intervento fallisce.