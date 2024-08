Champions i sorteggi | l’Inter pesca City Arsenal e Leverkusen All’Atalanta il sorteggio più complicato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024) Al Grimaldi Forum di Montecarlo inizia la nuovaLeague. Oggi iper il nuovo format. Si passa da 32 a 36 squadre con un girone unico nella prima fase. In questa prima fase ogni squadra affronterà 8 avversarie,ndone due da ciascuna delle quattro fasce. Le prime 8 accedono direttamente agli ottavi di finale, dalla nona alla ventiquattresima si sfidano nei playoff per determinare le rimanenti 8 che vanno agli ottavi. Da qui in poi scontri diretti con gare di andata e ritorno fino alla finale secca del 31 maggio a Monaco di Baviera. Per quanto riguarda il sistema delo, la Uefa ha precisato che “l’estrazione viene eseguita in parte manualmente, con palline estratte fisicamente da un’urna, e in parte digitalmente, attraverso un software automatizzato designato, come spiegato più avanti nella procedura.