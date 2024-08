Quanto guadagnò Diana dal divorzio con Carlo?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il matrimonio di Ladye l’allora principe del Galles ha catalizzato l’attenzione popolare, spinta da un’ondata di romanticismo favolistico. Altrettanto ha fatto anche il loronel 1992 (ufficializzato nell’agosto del 1996), anche se con sentimenti del tutto diversi. La maggior parte delle persone, infatti, si sono schierati emotivamente dalla parte della principessa, soprattutto in contrapposizione con la sua rivale di sempre. Questo vuol dire, dunque, che ogni singolo particolare della separazione reale ha guadagnato le prime pagine dei giornali. Uno dei particolari più interessanti, ad esempio, è stata la buonuscita ottenuta da Lady D. L’accordo è stato gestito dagli avvocati di Buckingham Palace, che decisero per una sola rata in modo che il principe non dovesse versare gli alimenti mensilmente.