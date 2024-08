Non ci vedrete a settembre Scoop a Uomini e Donne | fuori è nata una nuova coppia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il colpo di fulmine ed è subito. Proprio mentre sta per iniziare lastagione diecco arrivare la notizia, con tanto di foto e di video intervista, di unadallo studio di Maria De Filippi. “Lui mi ha corteggiata tantissimo, per lui è stato un colpo di fulmine”, assicura la dama parlando del protagonista del trono over con cui si sta frequentando. Stiamo ovviamente parlando di due protagonisti del trono over che, vista la situazione, probabilmente non ritroveremo nello studio di Cinecittà a. Hanno concesso la prima intervista dia Fralof, che ha poi pubblicato il video integrale sul suo Instagram.