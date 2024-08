Eccellenza Chiesanuova parla Mobili | Per noi sarà un’annata spartiacque per abituarci alle posizioni di vertice

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Le dichiarazioni del tecnico biancorosso alla vigilia dell’inizio ufficiale della stagione: “Abbiamo lavorato sodo, come la scorsa estate. La frazione è sempre tanto presente nelle vicende calcistiche. Non snobberemo la Coppa: giocherà la formazione migliore”, 28 agosto 2024 – Per il, una volta finite le amichevoli e alla vigilia della festa di presentazione della squadra (domani, giovedì 29 agosto20.30 all’Oratorio della frazione di Treia) e a ridosso della prima gara ufficiale per la Coppa Italia,mister Roberto. “Abbiamo lavorato sodo come la scorsa estate – spiega -, certo che il caldo è stato tanto e ha finito col condizionare le cose, soprattutto i tempi di recupero. Abbiamo segnato parecchio, ma io guardo anche ai gol presi e alla tendenza ad allungarci troppo, che deve essere eliminata”.