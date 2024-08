Concord i giocatori PC hanno difficoltà a trovare le partite a causa dello scarso numero di utenti

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 27 agosto 2024) Ormai è chiaro un po’ a tutti cheabbia registrato un lancio decisamente negativo, risultando incapace di catturare le attenzioni del pubblico. Ma la situazione parrebbe in realtà ancora più grave del previsto, viso che stanno aumentando le segnalazioni code lunghissime per accedere effettivamente allesu PC. Come riportato da PC Gamer, al momento della stesura di questo articolo sono appena 96 isul titolo PlayStation, con un picco di di appena 276contemporanei nelle ultime 24 ore su Steam. Attualmente non sono noti i numeri ottenuti su PS5, ma nonostante ciò è abbastanza chiaro che la situazione sia tutt’altro che positiva per il progetto.