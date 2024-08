Incidente stradale a Eboli deceduto 70enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈpoco fa, all’ospedale Ruggi di Salerno dove era stato ricoverato questa mattina, un uomo di 70 anni, rimasto vittima di unsulla strada statale a. L’episodio è avvenuto in località Campolongo ed ha coinvolto due autovetture e un camion che per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, si sono scontrate. Ad avere la peggio, un uomo di 70 anni che era rimasto ferito ed era stato trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno dove a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute, èpoco fa. L'articoloproviene da Anteprima24.it.