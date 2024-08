Cairo il patron di La7 contestato dai diecimila cuori granata del Grande Torino | Vendi e vattene

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Alla fine il vecchio cuoreha prevalso ma Urbano, presidente del, editore importante (La7, Corriere della Sera, Gazzetta dello sport) la giornata di ieri non la dimenticherà .tifosi della squadra che forse rimane la più amata degli italiani, per quella memorabile formazione(la più forte di ogni tempo) che si schiantò nel 1949, proveniendo da un’amichevole a Lisbona, su Superga.controIl, che ha vinto nove scudetti, l’ultimo il 1976, da anni naviga in campionati mediocri e non all’altezza della sua storia, tra il nono e l’undicesimo posto. Ma Urbano, il nuovo eroe liberal dell’editoria, allievo di Berlusconi e conservatore nel portafogli ma progressista per convenienza, ogni anno vende i suoi pezzi migliori.