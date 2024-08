Incoming – I nuovi arrivati la recensione | no party no party

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 25 agosto 2024) Il film:– I, 2024. Regia: Dave Chernin, John Chernin. Cast: Mason Thames, Ramon Reed, Raphael Alejandro, Isabella Ferreira, Bardia Seiri, Loren Gray, Ali Gallo, Kaitlin Olson, Bobby Cannavale. Genere: Teen comedy. Durata: 91 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Quattro adolescenti si preparano a compiere un passo fondamentale della propria esistenza: affrontare la loro prima festa del liceo. A chi è consigliato? A chi ama le teen comedy scanzonate, senza grandi pretese. Diretto dai fratelli Dave e John Chernin, già noti per il loro lavoro sulla sitcom cult It’s Always Sunny in Philadelphia, la teen comedy targata Netflix– Iè un film che si propone di offrire uno sguardo fresco e dinamico sulle sfide quotidiane che i giovani devono affrontare durante gli anni delle scuole superiori.