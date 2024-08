Droga arrestati i due giovani pusher di capoluogo e Altairpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso di una specifica attività di Polizia Giudiziaria condotta da personale della Questura di Avellino nelle zone della movida dele di Lioni, in Avellino personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un ventitreenne del, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, sequestrando gr. 71 di hashish. In Lioni personale del Commissariato di P.S. di S.Angelo dei Lombardi ha arrestato un ventiquattrenne, il quale, alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 3,245 gr. di marijuana, dandosi alla fuga. Rincorso, è stato bloccato e ha opposto resistenza, colpendo con calci e pugni e minacciando i poliziotti che sono riusciti comunque a bloccarlo e a trarlo in arresto.