Da edificio confiscato a ’casa’ per i giovani

(Di domenica 25 agosto 2024) Un appartamentoalla criminalità organizzata potrebbe entrare a breve nel patrimonio immobiliare del Comune, complice il trasferimento in capo all’Amministrazione che la Giunta ha richiesto alla Prefettura tramite manifestazione d’interesse già pubblicata in albo pretorio. Si tratta di un’abitazione di cinque vani e dell’autorimessa di pertinenza collocati al civico 3 di via Pergolesi, attualmente nella disponibilità del Ministero a seguito di confisca alla criminalità organizzata. Come noto, per beni di questo genere, i Comuni possono chiedere al Ministero stesso l’assegnazione gratuita ed in questa direzione si è mossa la Giunta, chiedendo il bene gli sia trasferito ‘per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali’.