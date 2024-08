Il dj rimasto sul palco durante l' attacco | Continua a suonare o sarà il panico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 agosto 2024) Attimi di terrore e di sangue freddo. "È stato difficilissimo non smettere di. Sono andato avanti per 10, 15 minuti". Topic, il dj che si stava esibendo ieri sera a Solingen (in Germania) mentre un uomo armato di coltello ha ucciso e ferito diverse persone alla festa per il 650esimo anniversario della città, ha rotto il silenzio e ha raccontato il terribile momento vissuto. L'artista, originario proprio di Solingen, stava suonando suldel Fronholf, una piazza nel centro della città, e ha riferito che gli è stato suggerito di non fermarsi per non seminare il. "Il personale di sicurezza è venuto da me chiedendomi di andare avanti per evitare che dilagasse il, poiché alcune persone erano già state uccise dall'aggressore con un coltello. E così ho fatto, anche se è stata durissima.