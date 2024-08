I capolavori di Fabrizio De André Artenovecento in versione trio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Stasera alle 21.30 a Diolaguardia di Roncofreddo ultimo concerto estivo per gliall’Osteria del Fabbrolo, per presentare unaparticolare del loro omaggio aDe. Il gruppo sarà nella sua, con Matteo Peraccini, voce e chitarra; Emiliano Ceredi, chitarra, bouzouki, percussioni e cori; Claudia Stambazzi, flauti e voce. Un’occasione per una rivisitazione intimista e inacustica deicome Via del Campo, La ballata dell’amore cieco, Bocca di rosa, Andrea, Il gorilla e qualche altra "chicca" più particolare, dedicata agli appassionati: il meglio del repertorio di Faber,De Andrè, dalle "hit" più celebri alle rarità. Tutto dalle 21.30 circa, dopo cena, nella magica atmosfera immersa nella frescura del verde a Diolaguardia, frazione di Roncofreddo. E’ possibile cenare. È raccomandata la prenotazione al tel.