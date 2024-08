Fritz | Sinner? Penso solo che bisognerebbe essere più coerenti su tutta la linea

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2024) Lunedì inizia lo Us Open. Il torneo è stato preceduto dal caso di doping involontario di. Tutto il sistema tennis si è in qualche modo spaccato in due. Da un lato chi non ha mai dubitato dell’altoatesiano, dall’altro chi lo accusa di aver ricevuto un trattamento di favore in virtù della sua posizione in clasiffica. C’è anche un terzo fronte: quello dei tennisti che pensano a giocare senza fare polemica. Rienta in quest’ultima schiera anche Taylor: «Tante persone vengono sospese perché saltano i loro test» L’americano in conferenza stampa riguardo la vicendaha detto: «Tutti hanno la loro opinione, ma alla fine non conta molto perché la verità la sannolui e il suo team. Voglio credere che l’intera indagine sia stata svolta nella maniera corretta.