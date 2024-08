Trovato il corpo di Hannah Lynch chi è la figlia di Mike | studentessa modello

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ildi, 18 anni, è stato individuato dai sub nel relitto del Bayesian, affondato il 19 agosto nei pressi di Palermo. Il suo è l’ultimorimasto all’interno dell’imbarcazione. La giovane donna era ladel magnate britannico, proprietario dello yacht insieme alla moglie Angela Bacares (che è sopravvissuta). Chi èaveva solo 18 anni. Secondo quanto riportano diversi siti inglesi, tra cui il Times e The Independent,era iscritta alla Latymer Upper School di Hammersmith, una scuola privata di Londra, la cui retta costa circa 25 mila sterline l’anno. Amava tanto i libri e la poesia. Lo scorso anno aveva vinto il William C Smith Award, proprio per la poesia. Era una vera e propria divoratrice di libri, particolarmente impegnata sui temi sociali come quello dei diritti delle donne.