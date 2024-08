LIVE F1 GP Olanda 2024 in DIRETTA | Norris precede Verstappen nelle FP1 Sainz quarto con gomma gialla

Leggi tutta la notizia su oasport

13.38 La nostra si interrompe qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi diamo l'appuntamento alle 16.00 per la seconda sessione di prove libere. 13.37 Prima sessione della Ferrari a due volti. Molto bene Carlos, che si è messo in quarta posizione a 0.752 da con una mescola di svantaggio. Meno positivo il rendimento di Leclerc, 13mo a +1.984. Da capire la strategia del team di Maranello, l'unico a non aver usato le soft in quest'inizio di weekend. 13.35 Si conclude qui una movimentata FP1. Dopo un inizio a rilento per "colpa" della pioggia, nel finale della sessione la pista si è asciugata, permettendo ai piloti di montare le gomme slick.