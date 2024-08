L’Arezzo blinda Guccione e punta Cianci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) di Andrea Lorentini AREZZOrinnova fino al 2026 e diventa un perno delper il presente e il futuro. Finotto si lega alla Carrarese per la stessa durata e si toglie dal mercato. La giornata di ieri è vissuta sulla lieta notizia che il fantasista proseguirà con la maglia amaranto e quella un po’ più amara che un altro degli obiettivi per rinforzare l’attacco è di fatto sfumato. Il prolungamento di contratto del mancino classe ‘92, era nell’aria già da qualche giorno. E’ stato lo stesso Cutolo ad annunciarlo a margine della conferenza stampa di presentazione di Righetti. Trentanove presenze, 9 gol e 7 assist lo score dell’ex Mantova fino adesso. L’inizio di stagione è stato scoppiettante: gol e assist per Gucci a Pesaro, assist illuminante per Pattarello contro l’Ascoli. Fulcro del gioco di Troise e decisivo nelle due vittorie di Coppa Italia del cavallino.